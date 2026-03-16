США подверглись «самой масштабной» кибератаке со стороны Ирана

Американская компания Stryker, производящая медицинское оборудование, подверглась масштабной кибератаке. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Иран совершил, вероятно, самую масштабную кибератаку против США в истории военного времени", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе компания сообщила о сбоях в своих внутренних системах, работающих на базе программного обеспечения Microsoft.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что Иран обладает значительными возможностями для проведения киберопераций, что подтверждают атаки на объекты критической инфраструктуры в последние годы.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.