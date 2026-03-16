Яркий зеленый луч в небе Турции напугал жителей - ВИДЕО
На западе Турции жители города Ушак стали свидетелями необычного яркого зеленого света в небе, что вызвало панику.
Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.
Местные жители предположили, что в небе могла быть запущена баллистическая ракета. Однако позднее выяснилось, что яркий зеленый след оставил обычный воздушный змей с подсветкой на хвосте.
