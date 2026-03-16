В Иране по подозрению в шпионаже задержали 500 человек В Иран правоохранительные органы задержали не менее 500 человек по подозрению в сотрудничестве с "противником". Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил начальник полиции страны генерал Ахмад-Реза Радан. По его словам, задержанные передавали информацию врагу и антииранским СМИ. "500 шпионов были задержаны.
В Иране по подозрению в шпионаже задержали 500 человек
В Иране правоохранительные органы задержали не менее 500 человек по подозрению в сотрудничестве с "противником".
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил начальник полиции страны генерал Ахмад-Реза Радан.
По его словам, задержанные передавали информацию врагу и антииранским СМИ. "500 шпионов были задержаны. Из них 250 - ключевые фигуры, которые предоставляли сведения для нанесения ударов по целям, поддерживали связь с группировками и пытались дестабилизировать общественный порядок", - заявил Радан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре