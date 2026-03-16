Изменились ли цены на рынках Баку в преддверии праздника?

Стали известны цены на продукты на рынках Баку в преддверии праздника.

Как сообщает Day.Az, продавцы отмечают, что, несмотря на приближение праздника, цены на сухофрукты и орехи не выросли, и по сравнению с прошлым годом существенной разницы не наблюдается.

В этом году немного подорожал фундук, однако причиной этого стали природные условия и дожди в Азербайджане; рост цен наблюдается с осени и продолжается до начала сезона.

По остальным продуктам зафиксировано лишь незначительное подорожание. Ядра грецкого ореха на рынках имеются в достатке, а цены на фрукты и овощи в целом существенно не изменились.

По словам продавцов, в настоящее время рост цен наблюдается только на фрукты и овощи, импортируемые из Ирана. Еще неделю назад эти продукты можно было купить за 1,30-1,40 маната, теперь цена приближается к 2 манатам. Например, килограмм киви стоит 4-5 манатов, а килограмм апельсинов - 3-4 маната. Покупательная способность населения снизилась, поскольку товары, которые раньше стоили около 2 манатов, сейчас продаются за 3-5 манатов.

В то же время килограмм помидоров стоит 4-4,50 маната, а килограмм огурцов - 3-3,50 маната. Также уже поступили в продажу семени, которыми украшают праздничные столы; их цена начинается от 1 маната и достигает 8 манатов.