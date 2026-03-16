Граждане Казахстана поддержали новую Конституцию - данные exit-poll
Граждане Казахстана 15 марта на общенациональном референдуме высказались за принятие новой Конституции.
Как передает Day.Az, по данным exit-poll Института евразийской интеграции, 86,7% участников проголосовали "за".
В бюллетене был задан вопрос: "Принимаете ли вы проект новой Конституции Республики Казахстан, опубликованный в СМИ 12 февраля 2026 года?" Варианты ответа: "Да, принимаю" и "Нет, не принимаю".
Голосование проходило более чем на 10 тысячах избирательных участках по всей стране. Еще 71 участок функционировал в представительствах Казахстана в 54 странах. В список участников референдума были включены 12 461 796 граждан.
В наблюдении за референдумом приняли участие 359 представителей из 38 иностранных государств и 11 международных организаций.
Основные нововведения новой Конституции включают: однопалатный парламент из 145 депутатов (Курултай), институт вице-президента и "Народный совет Казахстана".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре