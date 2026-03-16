Граждане Казахстана поддержали новую Конституцию

Граждане Казахстана 15 марта на общенациональном референдуме высказались за принятие новой Конституции.

Как передает Day.Az, по данным exit-poll Института евразийской интеграции, 86,7% участников проголосовали "за".

В бюллетене был задан вопрос: "Принимаете ли вы проект новой Конституции Республики Казахстан, опубликованный в СМИ 12 февраля 2026 года?" Варианты ответа: "Да, принимаю" и "Нет, не принимаю".

Голосование проходило более чем на 10 тысячах избирательных участках по всей стране. Еще 71 участок функционировал в представительствах Казахстана в 54 странах. В список участников референдума были включены 12 461 796 граждан.

В наблюдении за референдумом приняли участие 359 представителей из 38 иностранных государств и 11 международных организаций.

Основные нововведения новой Конституции включают: однопалатный парламент из 145 депутатов (Курултай), институт вице-президента и "Народный совет Казахстана".