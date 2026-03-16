Конфликт на Ближнем Востоке бьет по туризму

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Война на Ближнем Востоке, безусловно, оказывает влияние и на туристический поток в Азербайджан. Приток туристов из этого региона, как и перемещения внутри него, практически остановился. Основной причиной стало закрытие воздушного пространства. Кроме того, возможное расширение конфликта на более широкую географию вызывает серьезную обеспокоенность у людей.

По данным World Travel & Tourism Council, ежедневные потери туристической отрасли на Ближнем Востоке составляют около 600 миллионов долларов. Между тем ожидалось, что в 2026 году доходы от туризма в регионе превысят 200 миллиардов долларов. Таким образом, нынешняя война уже приводит к серьезным финансовым потерям для региона.

Как Азербайджан может привлечь туристов, которые планировали отдых на Ближнем Востоке?

Эксперт по туризму Джейхун Ашуров в комментарии Day.Az отметил, что в сложившейся ситуации большое значение имеет то, как Азербайджан позиционирует себя на туристическом рынке.

"Географическая близость Азербайджана к региону в определенной степени влияет и на число туристов, приезжающих в страну. Однако в нынешних условиях важно активнее продвигать Азербайджан и позиционировать его как безопасное туристическое направление. Туристический потенциал страны необходимо более активно представлять на различных целевых рынках. Это позволит привлечь часть туристов, которые ранее планировали поездки на Ближний Восток", - сказал он.

По словам эксперта, для этого необходимо расширять рекламно-промоционную деятельность, а также предпринимать дополнительные шаги в сфере авиаперевозок.

Он подчеркнул, что увеличение числа прямых авиарейсов и проведение различных маркетинговых кампаний могут повысить интерес туристов к Азербайджану.

Джейхун Ашуров также отметил, что в настоящее время наблюдается некоторое снижение числа туристов, прибывающих в страну.

"При этом серьезных изменений в ценах не наблюдается - скорее, на рынке ощущается определённая стагнация. Оживление в туристическом секторе ожидалось после праздников Новруз и Рамазан. Однако из-за сложившейся ситуации многие бронирования на этот период были либо отменены, либо перенесены на более поздние даты. Более того, в ряде стран были отложены и запланированные мероприятия", - отметил эксперт.

Он добавил, что важно вести активную работу на целевых рынках. По его словам, Государственное агентство по туризму Азербайджана также выделило определенный бюджет на продвижение в этом направлении.

"Однако для достижения более ощутимых результатов необходимо не только продвигать Азербайджан как безопасное и привлекательное туристическое направление, но и проводить масштабные кампании совместно с авиакомпаниями. Это может повысить интерес к поездкам в нашу страну", - подчеркнул эксперт.