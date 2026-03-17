В Товузе прогремел взрыв, есть пострадавшие

10:25

В службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в частном жилом доме в селе Ашагы Гушчу Товузского района.

Как сообщает Day.Az, в связи с поступившим сигналом на место происшествия были незамедлительно направлены силы Товузской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что в принадлежащем гражданину частном жилом доме общей площадью 120 кв. м произошел взрыв, не сопровождавшийся возгоранием.

В результате взрыва дому был нанесен ущерб, три человека получили травмы.

Пожарные провели на месте необходимые меры безопасности.

По факту происшествия проводится расследование соответствующими структурами.

---------

10:08

В Товузе прогремел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, инцидент произошел в селе Ашагы Гушчу.

Согласно информации, в доме, принадлежащем жительнице села, 1967 года рождения З. Джафаровой, внезапно произошел взрыв. В результате три человека получили тяжелые травмы.

Пострадавшие были доставлены в Баку. Среди них - Дж. Джафаров (1999 года рождения), Т. Джафарова (2005 года рождения) и Ф. Джафаров (2024 года рождения).

На место происшествия были привлечены сотрудники соответствующих служб.

По факту проводится расследование.