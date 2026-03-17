В Товузе прогремел взрыв, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
10:25
В службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в частном жилом доме в селе Ашагы Гушчу Товузского района.
Как сообщает Day.Az, в связи с поступившим сигналом на место происшествия были незамедлительно направлены силы Товузской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что в принадлежащем гражданину частном жилом доме общей площадью 120 кв. м произошел взрыв, не сопровождавшийся возгоранием.
В результате взрыва дому был нанесен ущерб, три человека получили травмы.
Пожарные провели на месте необходимые меры безопасности.
По факту происшествия проводится расследование соответствующими структурами.
10:08
В Товузе прогремел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, инцидент произошел в селе Ашагы Гушчу.
Согласно информации, в доме, принадлежащем жительнице села, 1967 года рождения З. Джафаровой, внезапно произошел взрыв. В результате три человека получили тяжелые травмы.
Пострадавшие были доставлены в Баку. Среди них - Дж. Джафаров (1999 года рождения), Т. Джафарова (2005 года рождения) и Ф. Джафаров (2024 года рождения).
На место происшествия были привлечены сотрудники соответствующих служб.
По факту проводится расследование.
