Иран обсуждает с ФИФА перенос матчей ЧМ в Мексику

Иранская футбольная федерация ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей первого раунда чемпионата мира из США в Мексику из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в понедельник иранское посольство в Мексике сделало соответствующее заявление.

"Поскольку Президент США Дональд Трамп прямо заявил, что не может гарантировать безопасность иранской национальной сборной, мы, безусловно, не поедем в Америку", - говорится в заявлении президента Иранской футбольной федерации Мехди Таджа, опубликованном в аккаунте посольства в социальной сети X, пишет ANSA.

"В настоящее время мы ведем переговоры с ФИФА, - добавил он, - о проведении матчей сборной Ирана на чемпионате мира в Мексике".