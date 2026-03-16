Незабываемые мастера искусств Азербайджана

В Международном центре мугама (МЦМ) в рамках проекта "Незабываемые" (Unudulmayanlar) состоялся вечер памяти заслуженного артиста, мастера игры на таре и педагога Сарвара Ибрагимова, сообщает Day.Az.

Выступивший на открытии директор МЦМ, заслуженный артист Сахиб Пашазаде рассказал о большой роли Сарвара Ибрагимова в искусстве исполнения на таре. Он отметил, что незабываемый тарист внёс значительный вклад в воспитание нового поколения музыкантов как исполнитель и педагог.

Вечер памяти сопровождался выступлениями народного артиста, профессора Вамига Мамедалиева, а также старшего преподавателя Азербайджанской национальной консерватории Валеха Рагимова, которые поделились воспоминаниями о Сарваре Ибрагимове. Было подчеркнуто, что выдающийся тарист запомнился не только как талантливый исполнитель, но и как педагог, внёсший большой вклад в сохранение и передачу национального музыкального наследия будущим поколениям. Мастер-педагог, глубоко знавший тонкости национальной музыки, занимает почётное место среди известных таристов.

Сын Мастера Ибрагим Ибрагимов, выразил благодарность организаторам мероприятия.

Также в ходе мероприятия таристу Валеху Рагимову, который в этом году отмечает 75-летний юбилей, от имени руководства Международного центра мугама было вручено поздравительное письмо.

Вечер продолжился музыкальными выступлениями известных таристов и ханенде.

В художественной части вечера выступили - народный артист Малик Мансуров, таристы Алескер Мамедов, Ровшан Гурбанов, Камал Нуриев, Руфат Гасанов, а также ханенде Гюнай Имамвердиева, Вусал Гасымов и Юсиф Джафарбейли. Ханенде сопровождали: на таре - Ровшан Гурбанов, на кяманче - Джейхун Мурадов, на балабане - Рафаэль Аскеров, на каноне - заслуженная артистка Тарана Алиева, на нагаре - Амиль Мустафаев.

