Продолжается подготовка к WUF13

Продолжается подготовка к предстоящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13). На территории Бакинского олимпийского стадиона, где пройдет форум, интенсивно ведутся строительно-монтажные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, для организации мероприятия на высоком уровне в настоящее время на стадионе возводятся временные павильоны, подготавливаются конференц-залы, создается техническая инфраструктура и стремительно развивается логистика. Работа специалистов направлена на обеспечение комфортных и современных условий для участников форума.

Отметим, что WUF13, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", пройдет в Баку с 17 по 22 мая.