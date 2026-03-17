Робик Кочарян срочно отращивает бороду и ищет подходящий рюкзачок

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Роберте Кочаряне и его выдвижении на выборы в Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Забавно, как в Армении реваншисты второй день, с помпой и фанфарами отмечают выдвижение Роберта Кочаряна в премьер-министры от блока "Хаястан".

Оппозиционные СМИ, блогеры, странички ... все как один обещают скорый триумф, победу и счастье, а старичка Кочаряна называют не только спасителем чести и совести армянской нации, но и "молодым, крепким лидером", который "вот-вот снесет ненавистный режим".

Режим, если что - это Пашинян.

Реваншисты не замечают, как почти пошагово копируют тактику Воваевича из 2018 года. Там тоже был популизм, борьба с режимом и марш в Ереван, где после многотысячных митингов Пашиняну удалось свергнуть карабахский клан.

В 2018-м Роберт Кочарян сидел тихонечко. В 2026-м он уже копирует модель кампании Пашиняна. Дело за малым: купить рюкзачок, отрастить бороду - и вперед, в пеший тур на Ереван, на потеху публике.