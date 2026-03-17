Эта европейская страна угрожает ограничить экспорт электроэнергии в ЕС

Швеция вступила в конфликт с ЕС из-за так называемых доходов от перегрузок в электросетях - средств, которые получают операторы при передаче электроэнергии между регионами с разными ценами. Еврокомиссия предложила направлять часть этих средств на финансирование общеевропейских энергетических проектов, что вызвало недовольство Стокгольма.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр энергетики Швеции Эбба Буш резко раскритиковала инициативу, подчеркнув, что страна не намерена терять значительные доходы. По ее словам, Швеция считает себя несправедливо затронутой, несмотря на активную роль в энергетической политике ЕС.

В ответ власти страны рассматривают жесткие меры, включая отказ от продления лицензий на существующие экспортные кабели и остановку строительства новых. Это может особенно сильно затронуть Данию.

Против инициативы выступила и Норвегия. В то же время еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен выразил готовность к диалогу и отметил необходимость поиска компромисса. Переговоры уже начались, и стороны рассчитывают прийти к решению в ближайшие месяцы.

Отметим, что Швеция получает значительную часть электроэнергии от гидроэнергетики на севере страны, которую необходимо передавать в более густонаселенные южные регионы. За счет этого государство в последние годы получило значительные доходы, которые не хочет терять.