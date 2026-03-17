Какой должна быть плата "ЖЭКам"

В Азербайджане вопрос оплаты так называемым "ЖЭКам" (жилищно-коммунальные эксплуатационные участки) регулярно становится предметом обсуждения. Причина актуальности темы - в том, является ли сбор денег этими структурами законным. Дело в том, что в Жилищном кодексе среди способов управления многоквартирными домами такая структура не упоминается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, согласно кодексу, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из следующих способов управления:

непосредственное управление собственниками помещений;

управление товариществом собственников жилья или специализированным потребительским кооперативом;

управление управляющей организацией.

В то же время в законе "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике" указано, что государственные жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные организации могут оказывать услуги собственникам приватизированных квартир только на основании договора. То, что "ЖЭКи" могут обслуживать квартиры исключительно по договору, также отражено в постановлении Кабинета министров от 10 марта 2000 года.

В постановлении "Об утверждении тарифов на плату за пользование жилыми помещениями (квартплату) и коммунальные услуги в домах государственного и общественного жилищного фонда в Азербайджанской Республике" также установлен размер платы за услуги, собираемой "ЖЭКами".

Согласно документу, для собственников приватизированных квартир плата за содержание дома составляет 1,5 гяпика за 1 квадратный метр жилой площади в месяц. Однако на практике во многих случаях "ЖЭКи" требуют оплату из расчета 2 гяпика за квадратный метр, причем начисляя ее не на жилую, а на общую площадь квартиры.

Кроме того, "ЖЭКи" собирают плату за сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов ("плата за мусор"). За эту услугу взимается 1 манат в месяц с каждого зарегистрированного в квартире человека.

Еще один момент, связанный как с платой за содержание домов, так и с "мусорными" платежами, заключается в том, что "ЖЭКи" зачастую собирают деньги наличными. Между тем, согласно закону "О безналичных расчетах", такие платежи должны осуществляться только в безналичной форме.