Microsoft пересматривает стратегию внедрения ИИ в Windows

Microsoft решила отказаться от части ранее анонсированных функций искусственного интеллекта для Windows 11, которые планировалось реализовать на базе помощника Microsoft Copilot. Об этом сообщает Windows Central со ссылкой на источники.

Отказ связан с критикой пользователей, которые считают операционную систему чрезмерно насыщенной ИИ-функциями. В компании рассматривают сокращение таких возможностей как способ снизить репутационные риски и пересмотреть стратегию интеграции искусственного интеллекта в интерфейс системы.

Среди функций, от которых, по данным источников, решено отказаться, - механизм быстрых запросов к Copilot через уведомления приложений. Предполагалось, что, например, при получении сообщения в Microsoft Outlook пользователь сможет вызвать подсказку "пересказать презентацию", после чего Copilot автоматически сформирует ответ и отправит его адресату.

Также отменены планы по интеграции Copilot в поиск в разделе "Настройки" и в "Проводник".

В ответ на запрос журналистов в Microsoft заявили, что компания регулярно тестирует новые функции в закрытых сборках системы, и в процессе разработки они могут изменяться, заменяться или полностью удаляться по мере получения обратной связи от пользователей.

По данным журналистов, в 2026 году Microsoft намерена осторожнее подходить к внедрению ИИ-функций в Windows 11 и сократить общее количество функций, связанных с Copilot.