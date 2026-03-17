Азербайджану выгодно развивать газовый экспорт

Особенность энергетического кризиса в том, что, что он поднимает цены на все - и на сырье (углеводороды), и на всю продукцию переработки. Следствием становится инфляция - рост цен по большинству позиций мирового экспорта - от зерна до удобрений.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт Каспийского института стратегических исследований (Москва) Александр Караваев.

У Азербайджана, отметил Караваев, до этого момента все было более или менее сбалансировано на текущую ситуацию с добычей: при сохранении и снижении цен на нефть, поднималась стоимость газа и росла доходность вложений портфеля SOFAZ - от золота до недвижимости, мировой инфраструктуры, акций техногигантов. Картина была устойчивая и предсказуемая. А сейчас непонятно, какой будет ситуация даже через три-четыре дня. Одним словом, ситуация мирового экономического кризиса в развитии.

Мы находимся в состоянии постоянного роста цен на углеводородное сырье, когда расходы на поддержание добычи и связанных проектов будут подниматься, исходя из стоимости нефти. И все-таки, есть и некоторые плюсы, считает Караваев. Итоговый баланс при высоких ценах на нефть все-таки будет высоким, приток валюты будет выше, чем он был при более низких ценах, несмотря на лихорадочность рынка. А самое главное, подчеркнул эксперт, это цены на газ.

"Цены на газ - и это важнее всего - падать в среднесрочной перспективе не будут особо ощутимо. В общей корзине стоимости нефти и стоимости газа Азербайджана последняя будет постепенно подрастать, даже при том, что добыча не будет наращиваться. Появление же новых пластов, которые будут вводиться в эксплуатацию, будет приносить больше дохода, потому что инфраструктура уже вся построена и нет необходимости в многочисленных манипуляциях, как это происходит на рынке нефти. На нефтяном рынке нужно иметь всю картину того, как и на какие точки потребления нефть доставлять. Тут уже возникает проблема с наличием танкеров, их страхованием и так далее. Итоговая картина на рынке нефти выглядит сложнее, чем на рынке газа. Газовая инфраструктура у Азербайджана полностью отстроена, и поставщик имеет доступ к потребителю без промежуточных стадий", - сказал Караваев.

При таком длительном подъеме стоимости газа, отметил российский эксперт, это принесет больше прибыли. Развивать газовый экспорт Азербайджану будет выгоднее, чем в прежние годы. Газ, конечно, тоже приносит доход и укрепляет внешнеполитические позиции, но газовый экспорт до сих пор не был настолько прибыльным, как нефтяной. А теперь этот баланс будет постепенно перераспределяться в сторону выгоды от экспорта газа, подчеркнул Караваев.

"Есть и другой аспект сегодняшнего кризиса. В целом, сегодняшний углеводородный кризис говорит о том, что стратегия Азербайджана по развитию мощностей возобновляемой энергии верная. Можно сколько угодно спорить о том, стоило ли Европе на глобальном уровне отказываться от атомной энергетики и делать ставку на ВИЭ в макрорегионе. Однако доля возобновляемой энергетики будет оставаться достаточно большой, и необходимость доступа к электрогенерации вне пределов Евросоюза будет нарастать. Несмотря на усиление споров о том, что, может быть, не стоило так спешить и закладывать в экономическую стратегию такой ускоренный переход всей промышленности ЕС на ВИЭ, альтернативная энергетика будет развиваться и наращиваться. Это несомненно. Все те проекты в сфере ВИЭ, которые Азербайджан инициировал, либо участником которых является, актуальны. Это и Каспийский энергетический кабель, это и строительство мощностей в самом Азербайджане, это и подключение к проекту Черноморского кабеля. Нынешняя ситуация будет способствовать развитию этой темы в более высоком темпе", - сказал Александр Караваев.

Лейла Таривердиева