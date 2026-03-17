Новые AirPods Max 2 получили чип H2 и поддержку lossless-аудио

Корпорация Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max 2, в которых улучшила железо, систему активного шумоподавления и внедрила ряд новых функций, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство оснащено фирменным чипом Apple H2, который обеспечивает работу новых алгоритмов обработки аудио. По данным производителя, эффективность активного шумоподавления выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим поколением AirPods Max. Система способна точнее анализировать внешние звуки и подавлять устойчивые источники шума, включая звук авиационных двигателей и железнодорожного транспорта.

Также была обновлена работа режима прозрачности, который теперь передает окружающие звуки более естественно. Дополнительно наушники получили усовершенствованный усилитель с расширенным динамическим диапазоном.

Кроме того, AirPods Max 2 поддерживают lossless-аудио до 24 бит/48 кГц при проводном подключении через интерфейс USB-C. По заявлениям Apple, это позволяет использовать наушники не только для потребительского прослушивания, но и в задачах работы со звуком, включая использование в приложении Logic Pro.

Среди новых возможностей также называют поддержку адаптивного звука, автоматически регулирующего баланс между шумоподавлением и режимом прозрачности, функции "Распознавание разговора", которая снижает громкость контента, если пользователь начинает говорить. Также реализована функция Live Translation, обеспечивающая перевод речи собеседника в режиме реального времени.

Как и другие современные аудиоустройства компании, наушники поддерживают персонализированное пространственное аудио с отслеживанием положения головы.

Помимо аудиофункций, устройство получило ряд дополнительных возможностей. Например, с помощью колеса управления Digital Crown можно дистанционно управлять камерой на iPhone и iPad: делать снимки или запускать видеозапись. Также заявлена поддержка записи звука студийного качества, ориентированная на создателей контента и подкастеров.

Предзаказы на AirPods Max 2 стартуют 25 марта по цене $549. Первые AirPods Max с разъемом Lightning были представлены в 2020 году, позднее вышла обновленная версия с USB-C.