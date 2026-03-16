Как острова в Персидском заливе стали красной линией для Ирана

Автор: Азер Ахмедбейли

В последние дни иранские власти несколько раз предупреждали о недопустимости ударов по островам в Персидском заливе. Это не случайная риторика. Иран воспринимает возможные удары по островной инфраструктуре как одну из самых чувствительных угроз в нынешнем кризисе. Причина в том, что именно с островами связаны две критически важные функции государства - контроль над Ормузским проливом и экспорт нефти.

Иран на карте Персидского залива выглядит как длинное побережье, но его реальные опорные точки - это несколько островов, разбросанных вдоль северной части залива и у входа в Ормузский пролив. Они выполняют разные функции. Одни позволяют контролировать морской проход через пролив, другие служат военными базами, а один остров играет ключевую роль в экономике страны - через него проходит почти весь нефтяной экспорт Ирана.

Эти острова условно можно разделить на три группы.

Первая группа - острова у входа в Ормузский пролив. Это прежде всего Кешм, Ормуз и Ларак. Они лежат прямо у узкого морского коридора между Ираном и Оманом. Через этот коридор проходит примерно 20 процентов мировой торговли нефтью - около 20 млн. баррелей в сутки. На этих островах размещены радары, ракетные позиции и базы военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. Отсюда Иран наблюдает за движением судов и, в случае кризиса, может угрожать проходу через пролив.

Вторая группа - спорные острова в центре Персидского залива: Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб. Иран контролирует их с 1971 года, но Объединенные Арабские Эмираты продолжают считать их своей территорией. Эти острова находятся прямо на линии главных морских маршрутов, и на них также размещена военная инфраструктура.

Есть и третья группа - острова, имеющие прежде всего экономическое значение, и главный из них - остров Харк, расположенный примерно в 30 километрах от иранского побережья в северной части Персидского залива. Несмотря на небольшие размеры, этот остров является главным экспортным терминалом иранской нефти: через Харк проходит более 90 процентов морского нефтяного экспорта Исламской республики.

На остров сходится система трубопроводов, по которым нефть поступает из основных месторождений юго-западного Ирана. Здесь же расположены крупные резервуары хранения и морские терминалы погрузки. Емкость резервуарных терминалов на острове оценивается примерно в 28 млн. баррелей нефти. Система причалов позволяет одновременно обслуживать несколько крупных танкеров, включая супертанкеры класса VLCC.

В последние годы, несмотря на санкции, Иран экспортировал примерно 1,5-2 млн. баррелей нефти в сутки и, как было упомянуто, 90% этих поставок проходило через остров Харк. Поэтому серьезное повреждение нефтяной инфраструктуры острова ударило бы по способности Ирана быстро выводить значительную часть своей нефти на внешний рынок.

Для экономики Ирана это означало бы потерю основной валютной выручки, сокращение бюджетных доходов, удар по финансированию государства и армии.

В аналитических отчетах остров Харк часто называют "single point of failure" - главным уязвимым узлом всей нефтяной экспортной системы Ирана. Если терминал будет серьезно поврежден, экспорт нефти остановится практически сразу.

Но при этом в нынешней эскалации Харк не стирают с лица земли. Причина проста: разрушение этого терминала означало бы не только катастрофический удар по экономике Ирана, но и сильный шок для мирового нефтяного рынка. В Иране это также понимают.

И вот удар по острову состоялся, но при этом был направлен только против военной инфраструктуры. Нефтяной терминал, через который проходит основная часть иранского экспорта нефти, пока остается нетронутым. Это подтверждает мысль о том, что приоритетом США как сверхдержавы является не банальное уничтожение противника, а вопрос рынков, энергетики и экономической стабильности на глобальном уровне.

Нефтяной терминал на острове Харк при этом остается своеобразным фактором сдерживания: Вашингтон уже дал понять, что его разрушение рассматривается как крайняя мера в случае попытки Ирана перекрыть судоходство через пролив.

Сейчас логика дальнейших ударов может сместиться к другой инфраструктуре - военным объектам на островах у Ормузского пролива. Именно здесь, вероятно, и находится главный источник беспокойства Тегерана.

Острова Кешм, Ормуз и Ларак образуют естественную цепочку у входа в пролив. С этих позиций Иран может контролировать движение судов через узкий морской проход, который в некоторых местах имеет ширину всего около 40 километров. Если военная инфраструктура на этих островах будет уничтожена, Иран потеряет значительную часть контроля над судоходством в проливе. Это будет означать, что он лишится своего главного на сегодня козыря - возможности парализовать движение нефти через Ормузский пролив, создав тем самым экономическое давление на мировые рынки и вынудив США и их союзников считаться с позицией Тегерана.

Заявление Дональда Трампа о том, что США сознательно не уничтожили нефтяную инфраструктуру острова Харк, но могут пересмотреть это решение в случае попытки Ирана перекрыть Ормузский пролив, подтверждает главную мысль - Иран больше всего боится ударов по островам, потому что: острова у Ормуза - это контроль пролива, а Харк - это нефтяная экономика, и США показали, что понимают это. Именно поэтому сегодняшние предупреждения Тегерана об островах как красной линии звучат столь настойчиво: речь идет о сохранении одного из главных рычагов влияния Ирана в регионе.