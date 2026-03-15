Иранский дрон ударил по НПЗ в ОАЭ

Дрон Ирана ударил по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Эр-Рувайс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает в соцcети X пресс-служба эмирата Абу-Даби.

В заявлении отмечается, что после атаки НПЗ загорелся. Пожарные взяли возгорание под контроль и занимаются его локализацией.

Накануне МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что во время второй за неделю атаки БПЛА на генконсульство ОАЭ в Иракском Курдистане пострадали два охранника. В министерстве отметили, что здание дипмиссии было повреждено, и подчеркнули, что налеты на такие объекты грубо нарушают Венскую конвенцию, гарантирующую неприкосновенность дипломатических представительств и защиту их персонала. В пресс-релизе ОАЭ резко осудили "неспровоцированную" атаку на свое генконсульство и призвали местные власти и правительство Ирака расследовать инцидент.