Трамп указал, кто должен обеспечить безопасность Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп призвал страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, обеспечивать безопасность этого пути.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в Тruth Social.

"Страны мира, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом пути, и мы поможем значительно", - написал он.

Трамп пообещал, что США будут координироваться с этими странами и помогать им.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив закрыт только для США, Израиля и их союзников.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.