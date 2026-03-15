Президент Пакистана решительно осудил Афганистан

Власти Афганистана пересекли красную линию, атаковав беспилотниками территорию Пакистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент исламской республики Асиф Али Зардари.

"Президент Зардари решительно осудил удары беспилотников по гражданским районам Пакистана, заявив, что афганские талибы перешли красную линию", - говорится в сообщении, опубликованном администрацией президента в X.

В пятницу Минобороны Афганистана сообщило о нанесении ударов по военным объектам в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, а также в Исламабаде. Согласно заявлению пресс-службы пакистанской армии, все дроны были сбиты и не достигли своих целей. В результате падения обломков БПЛА пострадали четыре мирных жителя, сообщили в ведомстве, опровергнув заявления афганских властей о "значительных людских и материальных потерях".

Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.