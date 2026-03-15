36 евродурачков против азербайджанского газа

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о неадекватных требованиях кучки депутатов Европарламента.

Day.Az представляет публикацию:

"Депутаты Европарламента потребовали перестать покупать азербайджанский газ!"

Примерно такие возгласы несколько дней тиражируют армянские реваншисты. Может даже сложиться ощущение, что там что-то действительно происходит, но ...

Группа депутатов - это 36 каких-то проходимцев с мандатами. Тридцать шесть человек - это много или мало? Капля в море - ведь в Европарламенте аж 720 мест. Пять процентов! Да даже за цвет коврика на входе в Европарламент голосуют больше.

Ну и конечно, газовый вопрос. Удивительным образом отказаться от азербайджанского газа всей Европе советуют только депутаты из стран, где либо есть свой газ, либо АЭС. В общем те, у кого и так тепло.

Делиться своими ресурсами с соседями они при этом почему-то не спешат. А вот предложить другим померзнуть за идею - это другое дело, это они с радостью.

Одно радует: на такие "рациональные" предложения адекватные европейские политики больше не ведутся.

Автор карикатуры - HSF