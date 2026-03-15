Над Саудовской Аравией сбили шесть баллистических ракет и два БПЛА
Шесть баллистических ракет и два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены в Саудовской Аравии. Об этом сообщило министерство обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Шесть баллистических ракет, запущенных в сторону провинции Эль-Хардж, были перехвачены и уничтожены", - говорится в заявлении ведомства в Х.
Позже министерство сообщило об уничтожении двух БПЛА в районе столицы страны, города Эр-Рияда, а также на востоке страны.
