Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Визит делегации во главе с командующим Сухопутными войсками Турции, генералом армии Метином Токелем, в Нахчыванскую Автономную Республику трудно рассматривать лишь как обычную рабочую поездку. Время и место этого визита придают ему гораздо более весомое значение.

Делегация прибыла в Нахчыван спустя всего несколько дней после нанесения иранскими беспилотниками ударов по территории автономной республики. Поэтому визит высокопоставленного представителя турецкого военного руководства именно в этот регион Азербайджана является четким сигналом поддержки со стороны Анкары.

Нахчыванская Автономная Республика занимает особое место в системе безопасности Азербайджана. Этот регион географически отделен от основной территории страны, однако имеет общую границу с Турцией. Именно поэтому Нахчыван всегда рассматривался как важный элемент стратегического взаимодействия двух государств. Визит генерала Метина Токеля в этот регион стал символическим подтверждением того, что союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией остаются прочными и в условиях любой напряженности Анкара демонстрирует готовность находиться рядом с Баку.

Такие сигналы имеют большое значение для региональной политики. Они показывают, что стратегическое партнерство двух стран - это не только дипломатические формулы и политические заявления, но и реальная поддержка в сложные моменты.

Отношения между Азербайджаном и Турцией часто характеризуются фразой "одна нация - два государства". За этой формулой стоит не только культурная и историческая близость, но и многочисленные примеры взаимной поддержки. Одним из наиболее ярких эпизодов последних десятилетий стал кризис 2001 года между Азербайджаном и Ираном. Тогда между двумя странами возник серьезный спор вокруг нефтяных месторождений в Каспийском море.

Азербайджанское судно вело геологоразведку в нефтегазоносной зоне, которую Азербайджан считал своей, но Иран оспаривал ее принадлежность. Это вызвало дипломатический кризис. Ситуация быстро обострилась. В итоге иранские военные корабли и авиация начали оказывать давление на азербайджанские исследовательские суда, фактически вынуждая их покинуть район работ. Параллельно Тегеран усилил военное присутствие вблизи азербайджанских границ. В регионе возникла напряженная ситуация, которая могла перерасти в более серьезный конфликт. В этот момент Турция сделала шаг, который до сих пор является одним из наиболее ярких примеров демонстрации союзнической поддержки. Анкара направила в Азербайджан истребители F-16, которые совершили показательные полеты над Баку. Кроме того, страну посетили представители турецких вооруженных сил. Появление турецкой военной авиации было четким сигналом. После этого напряженность постепенно начала снижаться, а кризис был переведен в дипломатическую плоскость.

Еще более заметно союзнический характер отношений проявился в 2020 году во время Второй Карабахской войны. В течение всех 44 дней боевых действий Турция последовательно поддерживала Азербайджан на международной арене. Руководство страны неоднократно заявляло о том, что Баку имеет полное право восстановить свою территориальную целостность. Анкара активно отстаивала эту позицию на различных международных площадках, включая дипломатические контакты с европейскими и региональными партнерами. Турецкие политические лидеры, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, открыто заявляли, что Турция находится рядом с Азербайджаном. Эта поддержка сыграла важную роль в формировании нового этапа стратегического сотрудничества между двумя государствами. Итогом стало подписание в 2021 году Шушинской декларации - документа, который закрепил союзнические отношения между Баку и Анкарой.

При этом отношения между двумя странами никогда не были односторонними. Азербайджан также неоднократно поддерживал Турцию в сложные моменты. Одним из известных эпизодов стала ситуация на саммите Восточного партнерства в Праге. Тогда президент Армении Серж Саргсян посвятил свою речь нападкам в адрес Турции, в ответ на что Президент Ильхам Алиев заявил: "Вы знаете, что Турция не представлена на данном саммите и пытаетесь воспользоваться этим. Однако здесь я, и отвечать вам буду я!". Эта фраза стала символом политической солидарности двух стран и широко обсуждалась и до сих пор обсуждается как в обществах двух стран, так и в СМИ.

Одной из наиболее трогательных страниц в истории отношений стала взаимная поддержка во время природных катастроф. Когда в 2011 году в турецкой провинции Ван произошло разрушительное землетрясение, Азербайджан одним из первых направил гуманитарную помощь пострадавшим регионам. В Турцию были отправлены спасательные группы, медицинские бригады, палатки, продукты питания и медикаменты. Помощь поступала не только на государственном уровне - простые граждане Азербайджана активно участвовали в сборе гуманитарных грузов. Однако еще более масштабную поддержку Азербайджан оказал Турции после катастрофического землетрясения в феврале 2023 года, которое произошло в районе Кахраманмараша и стало одной из крупнейших трагедий в современной истории страны. Сразу после трагедии Азербайджан направил в Турцию крупные спасательные отряды Министерства по чрезвычайным ситуациям. Азербайджанские спасатели работали в наиболее пострадавших регионах, разбирали завалы, искали выживших и оказывали медицинскую помощь. Кроме того, в Турцию были отправлены мобильные госпитали, техника, гуманитарные грузы и строительные материалы. Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов десятки людей, а также участвовали в ликвидации последствий катастрофы. Параллельно в Азербайджане была развернута масштабная гуманитарная кампания. Тысячи людей приносили одежду, продукты и предметы первой необходимости для пострадавших жителей Турции. Фактически вся страна участвовала в помощи братскому народу. После этих событий по поручению Президента Ильхама Алиева в Кахраманмараше в качестве долгосрочной поддержки братской страны началось строительство "Азербайджанского квартала".

Еще одним примером солидарности стала помощь Азербайджана во время масштабных лесных пожаров в Турции. В последние годы Турция неоднократно сталкивалась с сильными пожарами, которые охватывали большие территории в различных регионах страны. Особенно тяжелой была ситуация летом 2021 года, когда огонь распространился на десятки населенных пунктов и курортных районов. Азербайджан одним из первых откликнулся на просьбу о помощи. В Турцию были направлены пожарные самолеты и вертолеты, а также большое количество специализированной техники. Кроме того, на борьбу с огнем отправились сотни азербайджанских спасателей и пожарных. Азербайджанские специалисты принимали участие в тушении пожаров в сложных горных районах и помогали локализовать распространение огня. Их работа получила высокую оценку со стороны турецких властей и местных жителей. Этот эпизод стал еще одним примером того, что отношения между Баку и Анкарой выходят далеко за рамки политики.

Корни азербайджано-турецкого братства уходят значительно глубже, чем события последних десятилетий. Во время Первой мировой войны многие азербайджанцы принимали участие в обороне Чанаккале, защищая Османскую империю. Позже, в 1918 году, Кавказская исламская армия под командованием Нури-паши сыграла решающую роль в освобождении Баку. Эти события стали важной частью общей исторической памяти двух народов.

Сегодня отношения между Азербайджаном и Турцией охватывают практически все сферы - от экономики и энергетики до обороны и безопасности. Регулярно проводятся совместные военные учения, развивается военно-техническое сотрудничество, расширяются транспортные и энергетические проекты. Эти процессы формируют прочную основу стратегического партнерства.

На этом фоне визит генерала Метина Токеля в Нахчыван приобретает особый смысл. Он еще раз показывает, что союз Азербайджана и Турции - это не ситуативная координация и не реакция на отдельные кризисы. Речь идет о стратегическом партнерстве, опирающемся на общие интересы, историческую близость и взаимную поддержку. История двух государств не раз доказывала: в переломные моменты Баку и Анкара действуют плечом к плечу. И нынешний визит турецкого военного руководства в Нахчыван стал очередным подтверждением этой неизменной линии - линии железного братства, которое продолжает укрепляться и в XXI веке.