Автор: Акпер Гасанов

Муниципальные выборы во Франции традиционно считаются событием внутренней политики этой страны. Однако на этот раз они неожиданно стали площадкой для демонстрации того, насколько агрессивно ведет себя армянская диаспора во французской политике. Речь идет прежде всего о кампании против бывшего министра культуры Франции Рашиды Дати, которая претендует на пост мэра Парижа.

Так, в воскресенье во Франции прошел первый тур муниципальных выборов. Голосование охватило более 35 тысяч коммун - от крупных городов до небольших деревень. Как сообщает France 24, некоторые кандидаты рассматривают результаты этих выборов как своеобразный политический трамплин в преддверии президентской кампании 2027 года. Именно поэтому борьба за пост мэра Парижа имеет особое значение - этот пост традиционно рассматривается как важная ступенька в национальной политике.

Сама избирательная кампания оказалась омрачена провокационной кампанией со стороны армянской диаспоры Франции. Главной мишенью нападок стала Рашида Дати - 60-летний французский политик марокканского происхождения, бывший министр культуры и одна из наиболее заметных фигур французского политического истеблишмента. Она стремится стать второй женщиной подряд на посту мэра Парижа, сменив социалистку Анн Идальго.

Причиной резкой реакции армянских организаций стали так называемые "про-азербайджанские заявления" Дати. Именно так армянские СМИ и диаспора пытаются представить ее позицию. Однако в действительности речь идет не о какой-то "про-азербайджанской линии", а о публичной поддержке принципов международного права.

Более того, позиция Дати вовсе не является исключением среди французских политиков. В апреле 2016 года - после четырехдневной армяно-азербайджанской войны - ряд французских парламентариев направили обращение тогдашнему президенту Франции Франсуа Олланду. Среди подписантов были сенаторы и депутаты самых разных политических лагерей: Жан-Мари Бокель, Натали Гуле, Андре Рейхардт, Жан-Люк Райтцер, Сильви Гой-Шаван, Жером Ламбер, Жером Биньон, Жан-Франсуа Мансель и Кристиан Нами. Рашида Дати также поставила свою подпись под этим документом.

Поводом для обращения стала ситуация, сложившаяся после подписания 5 апреля 2016 года соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией. Несмотря на достигнутые договоренности, армянская сторона продолжала обстреливать азербайджанские населенные пункты. Французские парламентарии прямо указали на этот факт, призвав руководство своей страны обратить внимание на происходящее.

Кроме того, в обращении подчеркивалось, что Армения не выполняет резолюции Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи, требующие безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий. Эти резолюции долгие годы оставались невыполненными. Впоследствии, как известно, Азербайджан самостоятельно восстановил свою территориальную целостность. Сначала в ходе 44-дневной войны осенью 2020 года, а затем в результате антитеррористической операции в сентябре 2023 года.

Сегодня даже руководство Армении публично признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и заявляет о готовности подписать мирный договор. Казалось бы, именно в такой ситуации логично было бы приветствовать политиков, которые в свое время выступали за соблюдение международного права и мирное урегулирование конфликта.

Однако армянская диаспора Франции предпочитает действовать иначе. Вместо признания изменившейся реальности она пытается продолжать политическую борьбу, основанную на старых мифах и пропагандистских штампах. Кампания против Рашиды Дати - яркое тому подтверждение. Ее пытаются дискредитировать не за политические ошибки, не за управленческие решения и даже не за идеологические взгляды. При этом, повторюсь, единственная "вина" политика заключается в том, что она когда-то позволила себе открыто говорить о фактах и поддерживать принципы международного права.

При этом, особую пикантность данной ситуации придает тот факт, что французская политика десятилетиями была насыщена откровенно про-армянским лоббизмом. Во Франции существует большое количество политиков, которые регулярно выступали с анти-азербайджанскими заявлениями, принимали резолюции, направленные против Баку, и участвовали в откровенно провокационных политических акциях.

Например, в разные годы французские политики открыто выступали в поддержку армянских террористов, причастных к нападению на аэропорт Орли в 1983 году. Дело Варужана Гарибедяна стало символом этой политической кампании: ряд французских деятелей требовал его освобождения, несмотря на тяжесть совершенного преступления.

Кроме того, многие французские политики позволяли себе незаконные поездки на ранее оккупированные территории Азербайджана, встречались с главарями карабахского сепаратистского режима и фактически легитимизировали его существование. Такие визиты сопровождались громкими анти-азербайджанскими заявлениями и откровенной политической пропагандой.

Нынешний мэр Парижа Анн Идальго также неоднократно отметилась подобной риторикой. За годы ее пребывания у власти прозвучало немало заявлений, которые в Баку справедливо воспринимались как откровенно предвзятые и провокационные. Тем не менее в Азербайджане никогда не ставили под сомнение право этих политиков участвовать в выборах или занимать государственные должности. Никто не разворачивал кампании давления против их кандидатур, не пытался влиять на французскую избирательную систему через диаспоральные структуры.

Именно поэтому происходящее сегодня вокруг Рашиды Дати выглядит особенно показательным. Армянская диаспора фактически использует ложь, провокацию, исламофобию и азербайджанофобию как инструмент давления. Подобная практика неизбежно вызывает вопросы. Демократическая политическая система предполагает свободную конкуренцию идей и программ. Однако когда на политиков оказывается давление исключительно из-за их позиции по международному вопросу, это уже выходит за рамки нормальной политической дискуссии.

Франция - страна с богатой демократической традицией и сильными политическими институтами. Именно поэтому французское общество должно само решить, кто достоин занимать пост мэра Парижа. Но очевидно одно: попытки диаспорального давления и информационных кампаний дискредитации того или иного кандидата вряд ли соответствуют тем демократическим принципам, которыми так гордится французская политическая культура. История вокруг Рашиды Дати стала своеобразным тестом на зрелость французской демократии. И этот тест касается не только выборов мэра Парижа, но и более широкого вопроса - насколько внутреннюю политику европейских стран могут и должны определять диаспоральные лоббистские группы.