В парижской мэрии проспали мир на Южном Кавказе

Автор: Зульфугар Ибрагимов

"Армянские дни" в Париже продолжаются. После состоявшегося на днях так называемого отчетного ужина диаспоры с лоббистами накануне вице-мэр Парижа Арно Нгача обрадовал своих работодателей, сообщив, что в начале февраля организует перед мэрией выставку фотографий армянских сепаратистов, военных преступников и террористов, получивших сроки в Азербайджане, и попытается "донести до людей их голоса".

Прихвостень диаспоры в чиновниках давно и прекрасно понимает, что акция абсолютно бессмысленна и никак не способна повлиять на судьбу армянских преступников. Он также понимает, что парижанам глубоко наплевать на Бако и Араика. Какое дело французам до Рубика Варданяна? Эти лица не имеют к Франции никакого отношения, совершили преступления на территории далекого Азербайджана, где и предстали перед судом. Так что "голоса" этих деятелей доносить до французов нет никакого смысла. Но у Арно Нгача (так и тянет добавить в конце фамилии "н") есть обязательства перед диаспорой, и он их аккуратно ежегодно выполняет. Уже не первый год в январе он организует какие-то никому, кроме местного армянства, ненужные акции в виду выставок, рассказывающих о "страданиях" армян.

Кстати, о том, что не зря получает армянские деньги, Нгча сообщил после состоявшегося в мэрии Парижа показа документального безобразия под названием "Я помню твой голос". Фильм снят на средства диаспоры и на примере надуманных, гипержалостливых и максимально слезоточивых историй шести бывших жителей Карабахского региона Азербайджана рассказывается о мнимой "этнической чистке".

Вице-мэр считает своим долгом заставить мир говорить об "арцахе", потому что мир, такой-сякой, говорит обо всех других конфликтах, кроме этого.

Так, драгоценный, мир говорит о действующих конфликтах, а карабахский конфликт ушел в историю. О нем сегодня вспоминают только в контексте мирного процесса между Баку и Ереваном. Может, господин вице-мэр все проспал и не в курсе, что уже третий год в этом конфликте поставлена окончательная жирная точка, а две страны готовятся к подписанию мира? Все, занавес закрылся, зрители разошлись. А те конфликты, к которым лоббист так ревнует, продолжаются и остаются на повестке. Интересы армянства тоже сданы в архив, никого они больше не занимают. Он думает, что выставляя перед мэрией картинки, сможет заставить мир говорить о Бако Саакяне, например? О Бако и Араике, как и о прочих "пленных", вообще никто не вспоминает. Единственный, чье имя всплывает в СМИ, - это Варданян, и то только потому, что у семейки есть деньги, чтобы платить за рекламу. За Арутюняна, Саакяна, Гукасяна и прочих платить некому. И мсье Нгача напрасно так старается.

Между прочим, что-то мэра Идальго давно не слышно. Мы прям даже начали беспокоиться. Она была неутомима на проармянском фронте, и вдруг куда-то пропала. После того, как мадам искупалась среди, пардон, фекалий в Сене во время Парижской олимпиады, ее что-то стало очень мало в видимом пространстве. Наверное, подхватила что-то, бедняжка.

Мсье Нгача, видимо, в заплыве с боссом не участвовал. А жаль.