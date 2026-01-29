https://news.day.az/economy/1812783.html Рассмотрена текущая ситуация в сфере международных автомобильных грузоперевозок в Азербайджане Обсуждена текущая ситуация в сфере международных автомобильных грузоперевозок в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в "X". "Прошла встреча с представителями транспортных компаний, занимающихся международными автомобильными грузоперевозками.
Как передает Day.Az, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в "X".
"Прошла встреча с представителями транспортных компаний, занимающихся международными автомобильными грузоперевозками. В ходе встречи мы обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере международных перевозок и мерах, принимаемых для повышения участия перевозчиков на международных рынках. В то же время были выслушаны предложения перевозчиков и обсуждены шаги по более эффективной организации деятельности", - говорится в публикации.
