Одной из наиболее обсуждаемых и вызывающих обеспокоенность тем на рынке недвижимости в Азербайджане остаются дома без правоустанавливающих документов (купчая). Особенно актуален этот вопрос для объектов, построенных много лет назад, которые были куплены и проданы, но так и не были оформлены должным образом.

Возможна ли в таком случае последующая выдача купчей на дом?

Как передает Day.Az, эксперт по недвижимости Эльнур Азадов в комментарии для Metbuat.az отметил, что процесс формирования объекта недвижимости регулируется действующим законодательством. Иными словами, до начала строительства любое здание должно пройти стадию проектирования и утверждения. При этом существуют различные нюансы.

"Если речь идет о новостройке, особенно о многоквартирном доме, у него обязательно должен быть акт ввода в эксплуатацию. После того как здание принимается в эксплуатацию Министерством по чрезвычайным ситуациям, как правило, проблем с выдачей купчей не возникает. Исключением являются случаи, когда акт ввода в эксплуатацию отсутствует - в такой ситуации оформление купчей становится невозможным", - пояснил эксперт.

Азадов также обратил внимание на проблему незаконных построек, отметив, что таких домов достаточно много, и из-за отсутствия купчей по ним невозможно заключить договор купли-продажи.

"Это создает для граждан серьезные проблемы: они не могут зарегистрироваться по месту жительства и сталкиваются с юридическими трудностями. В подобных случаях получение купчей уже невозможно. Если же проектная документация индивидуального жилого дома в свое время была утверждена соответствующими государственными органами и строительство велось в соответствии со строительными нормами, то при обращении в профильный орган купчую получить можно. Если же объект был возведен незаконно, то в таком случае купчая может быть оформлена только в судебном порядке - при наличии соответствующих оснований".