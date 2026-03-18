Зарплаты этих лиц могут повыситься в Азербайджане

Сертификационный экзамен может повлиять на зарплату преподавателей музыки в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ölkə.az, об этом заявил министр культуры Адиль Керимли на общественных слушаниях в Комитете по науке и образованию Милли Меджлиса на тему "Текущее состояние и перспективы развития школ искусств".

Министр отметил, что в отличие от сертификации, аттестация не приводит к повышению заработной платы. При этом ожидается, что на последующих этапах после сертификации этот вопрос будет учитываться в отношении учителей.

Отметим, что согласно изменениям в закон "Об образовании", обсуждаемым в Милли Меджлисе, преподаватели, работающие в школах искусств, будут проходить не аттестационный, а сертификационный экзамен.

Советник министра Джасарат Валехов в своем выступлении добавил, что у преподавателей, прошедших сертификацию, зарплата увеличилась на 25%.