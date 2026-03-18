Президент Ильхам Алиев вместе с жителями зажег в селе Ханоба новрузовский костер

Как мы сообщали ранее, 18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Ханоба Ходжавендского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, вернувшимися в село Ханоба.

Глава государства вместе с жителями зажег в селе Ханоба новрузовский костер.