https://news.day.az/officialchronicle/1823031.html Президент Ильхам Алиев вместе с жителями зажег в селе Ханоба новрузовский костер - ФОТО - ВИДЕО Как мы сообщали ранее, 18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Ханоба Ходжавендского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, вернувшимися в село Ханоба.
Глава государства вместе с жителями зажег в селе Ханоба новрузовский костер.
