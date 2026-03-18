Крупнейший НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу после удара БПЛА

Нефтеперерабатывающий завод "Рас-Танура" в Саудовской Аравии снова заработал после того, как ее пришлось прервать из-за атак беспилотных летательных аппаратов в начале марта. Как передает Day.Az, об этом сообщил Bloomberg.

Saudi Aramico, управляющая заводом, заявляла о приостановке работы 2 марта. По информации Bloomberg, "Рас-Танура" имеет производительность 550 тыс. баррелей нефти в сутки.