Антимонопольный регулятор Турции одобрил сделку SOCAR и MSC

Антимонопольный регулятор Турции одобрил сделку по приобретению 50% акций компании Socar Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş., принадлежащей Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, оператором портовых активов Terminal Investment Limited Sarl, входящим в структуру крупнейшего в мире оператора круизных перевозок MSC, сообщает в среду Day.Az.

Доля была приобретена у Socar Turkey Enerji A.Ş.

Напомним, что ранее Европейская комиссия утвердила, в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях, приобретение совместного контроля над SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş. ("SOCAR Terminal") компаниями SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ("STEAS") и Terminal Investment Switzerland Sàrl ("TISS"), которая находится в совместном контроле MSC Mediterranean Shipping Company Holding S.A. (Швейцария) и BlackRock, Inc. (США).

Отметим, что являясь крупнейшим контейнерным портом Эгейского региона, SOCAR Terminal располагает непрерывным пирсом длиной 700 метров, глубиной 16 метров, портовой территорией площадью 420 тыс. м² и тыловой зоной в 30 тыс. м², что придаёт ему стратегическое значение как для региональной, так и для глобальной торговли. Терминал способен принимать суда нового поколения класса ULCS, одновременно обслуживая несколько крупных судов в ускоренном режиме и минимизируя время ожидания.

Действуя в рамках концепции "Порта будущего", SOCAR Terminal применяет самые высокие стандарты охраны труда и безопасности, поддерживает лидерские позиции в отрасли за счёт инвестиций в цифровизацию и технологии. Наряду с этим терминал строит устойчивую бизнес-модель, ориентированную на сокращение углеродного следа, развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности.