На базе ВВС США в Нью-Мексико произошла стрельба

Один человек не выжил, еще один получил ранение в результате стрельбы на базе военно-воздушных сил США Холломан в штате Нью-Мексико.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел в районе 17:30 по местному времени (04:30 Баку). Пострадавшему оказывается медицинская помощь. В настоящее время угрозы на территории военного объекта нет. Подробности инцидента не раскрываются.