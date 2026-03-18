На базе ВВС США в Нью-Мексико произошла стрельба - есть раненные
Один человек не выжил, еще один получил ранение в результате стрельбы на базе военно-воздушных сил США Холломан в штате Нью-Мексико.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что инцидент произошел в районе 17:30 по местному времени (04:30 Баку). Пострадавшему оказывается медицинская помощь. В настоящее время угрозы на территории военного объекта нет. Подробности инцидента не раскрываются.
