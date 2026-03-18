Часть гуманитарной помощи Саудовской Аравии передана Агентству соцуслуг Азербайджана

Из предназначенных для Азербайджана 25 тонн гуманитарной помощи, направленной Королевством Саудовская Аравия, 20 тонн сегодня переданы Агентству социальных услуг.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил журналистам посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех Аль-Джутейли.

Он отметил, что часть помощи также была передана Управлению мусульман Кавказа и Государственному комитету по работе с религиозными структурами. По словам посла, основная цель заключается в ее доставке различным слоям азербайджанского общества.

"Эта инициатива реализуется Саудовской Аравией и в других мусульманских странах и рассматривается как послание солидарности Королевства братским государствам", - сказал Иссам бин Салех Аль-Джутейли.

 

Посол отметил, что с учетом наличия базы данных министерства труда и социальной защиты населения предпочтение было отдано распределению помощи именно через это ведомство.

В то же время посол передал поздравления руководства Саудовской Аравии Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, правительству и народу страны по случаю священного праздника Рамазан. Он также выразил благодарность министерству труда и социальной защиты населения за содействие в упрощении процедуры передачи помощи.

В своем выступлении посол также выразил признательность Хранителю двух святынь и наследному принцу Саудовской Аравии, подчеркнув, что высоко оценивает направление такой помощи дружественному и братскому народу Азербайджана.