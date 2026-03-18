ЦАХАЛ заявил о ликвидации министра разведки Ирана
Армия обороны Израиля ликвидировала министра разведки Ирана Исмаила Хатиба.
Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
В Иране официально не сообщали о его ликвидации.
Ранее мы сообщали, что иранские власти подтвердили, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате ударов США и Израиля.
