ЦАХАЛ заявил о ликвидации министра разведки Ирана

Армия обороны Израиля ликвидировала министра разведки Ирана Исмаила Хатиба.

Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

В Иране официально не сообщали о его ликвидации.

Ранее мы сообщали, что иранские власти подтвердили, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате ударов США и Израиля.