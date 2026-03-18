Представитель АФФА назначен на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов

Советник генерального секретаря Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) по международному судейству и обучению арбитров Франк Де Блекере получил назначение от УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в АФФА сообщили, что он будет инспектором судей на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" (Испания) и "Ньюкаслом" (Англия).

Встреча пройдет сегодня на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и будет обслуживаться судейской бригадой из Франции.