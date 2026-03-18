Смерть Лариджани не ослабит систему Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани не нанесет смертельного удара по руководству страны.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в интервью Al Jazeera.

"Я не понимаю, почему американцы и израильтяне до сих пор не осознали: в Иране существует сильная политическая структура с устоявшимися политическими, экономическими и социальными институтами. Присутствие или отсутствие одного человека не влияет на эту систему. Если погибнет кто-то еще, будет то же самое. Если бы министр иностранных дел погиб мученической смертью, его место занял бы кто-то другой", - подчеркнул Арагчи.

Кроме того, министр отметил, что Китай и ряд других стран могут выступить посредниками в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран готов выслушать любые предложения, касающиеся урегулирования, которые соответствуют интересам Ирана.

Ранее иранские власти подтвердили, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате ударов США и Израиля.