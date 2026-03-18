Masdar завершает финансирование ветропарка в Азербайджане

Финансовое закрытие проекта строительства ветропарка мощностью 240 МВт в Абшерон-Гарадагском районе Азербайджана ожидается к середине 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend директор по развитию бизнеса и проектов компании Masdar (Объединенные Арабские Эмираты) Абдулла Заид.

"Наше взаимодействие с Азербайджаном началось около восьми лет назад, когда мы инициировали обсуждения с правительством и министерством энергетики по вопросам поддержки развития национальной системы возобновляемой энергетики. Эти первоначальные переговоры вылились в реализацию солнечного проекта "Гарадаг" мощностью 230 МВт, который работает с 2023 года. Проект оказался успешным и заложил прочную основу для дальнейшего сотрудничества между Masdar и правительством Азербайджана", - отметил он.

По словам А. Заида, опираясь на успешный опыт реализации проекта в Гарадаге, компания договорилась с правительством Азербайджана о развитии дополнительных проектов в сфере возобновляемой энергетики.

"В настоящее время на продвинутой стадии находятся три проекта. Два солнечных проекта - в Билясуваре и Нефтчале - уже строятся. Третий проект представляет собой ветропарк в Абшерон-Гарадагском районе", - добавил он.

А. Заид отметил, что два солнечных проекта реализуются в соответствии с графиком, при этом строительство станции в Билясуваре находится на более продвинутой стадии.

"Мы рассчитываем запустить электростанцию в Билясуваре к концу текущего года, поскольку готовность по проекту выше. Завершение строительства солнечной станции в Нефтчале планируется в первой половине следующего года. Ветроэнергетический проект также находится на продвинутой стадии, и мы надеемся выйти на финансовое закрытие к середине года. Именно после этого начнутся полномасштабные строительные работы. Определенные подготовительные мероприятия уже ведутся на площадке, однако основная фаза строительства начнется после завершения финансового закрытия", - пояснил он.

По словам А. Заида, эти проекты являются конкретными возможностями для развития сотрудничества, которые Masdar реализует совместно с правительством Азербайджана.

"В совокупности они увеличат наши мощности в сфере возобновляемой энергетики в стране до 1,2 гигаватта, а общий объем инвестиций превысит 1 миллиард долларов. Чтобы наглядно представить масштаб нашего вклада в Азербайджане, отмечу, что реализуемые нами проекты мощностью 1,2 гигаватта смогут обеспечивать электроэнергией более полумиллиона домохозяйств.

Помимо этих проектов, мы продолжаем изучать дополнительные возможности для сотрудничества с правительством. Азербайджан обладает значительным потенциалом солнечной и ветровой энергетики. При планировании новых мощностей внимание уделяется не только отдельным проектам или площадкам, но и их интеграции в национальную энергосистему, а также регионам с наибольшим спросом на электроэнергию. Хотя Азербайджан располагает значительными земельными ресурсами, стратегически целесообразно реализовать проекты там, где энергия наиболее востребована. Именно таким подходом мы руководствуемся в сотрудничестве с правительством, примером чего является проект в Билясуваре. Мы также продолжаем обсуждения дальнейших инициатив, включая возможное расширение проекта в Гарадаге", - добавил он.

А. Заид также сообщил, что Masdar активно обсуждает с правительством Азербайджана возможности реализации новых проектов, помимо уже объявленных трех инициатив, в рамках более широкого сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики.

"Как я уже отмечал, Азербайджан обладает значительными ресурсами возобновляемой энергетики, в частности высоким потенциалом солнечной и ветровой генерации. В конечном счете возможность реализации дополнительных проектов будет зависеть от их технической осуществимости. Со своей стороны, как инвестор из ОАЭ, компания Masdar крайне заинтересована в расширении своего присутствия и увеличении инвестиций в Азербайджан.

Мы наблюдаем серьезную динамику со стороны правительства Азербайджана в вопросах декарбонизации энергетического сектора, развития "зеленой" электроэнергии, снижения зависимости от нефти и газа, а также создания дополнительных мощностей, которые могут быть экспортированы или использованы на других рынках. Мы высоко оцениваем такой проактивный подход и, опираясь на наш успешный опыт работы в Азербайджане, готовы расширять сотрудничество и поддерживать правительство в продвижении инициатив в сфере "зеленой" электроэнергии", - добавил он.

Говоря о презентации результатов деятельности Masdar в Азербайджане на заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку в начале марта, А. Заид отметил, что эта встреча остается важной платформой для компании.

"Masdar участвует в работе Совета уже много лет, и это предоставляет ценную возможность проинформировать Азербайджан, страны региона и все заинтересованные стороны о нашей деятельности в стране. В ходе презентации мы представили информацию о реализуемых проектах в Азербайджане и выразили глубокую признательность за сотрудничество с правительством Азербайджана в продвижении "зеленой" энергетики", - сказал он.

А. Заид подчеркнул, что Masdar уже длительное время работает в Азербайджане и высоко оценивает продолжающееся взаимодействие с правительством страны.

"Мы также тесно сотрудничаем с нашим местным партнером - SOCAR Green", - отметил он.

По словам А. Заида, с самого начала SOCAR Green участвовала во всех ключевых этапах реализации проектов - от разработки концепции и бизнес-модели до переговоров с правительством, банками и другими заинтересованными сторонами с целью доведения проектов до практической реализации.

"Их участие имеет огромную ценность. Как местная компания они обладают важными знаниями и опытом, а будучи частью SOCAR, одной из крупнейших международных нефтегазовых компаний, разделяют стратегическое видение декарбонизации и развития возможностей в сфере "зеленой" энергетики. Это партнерство выгодно обеим сторонам: оно обеспечивает прозрачное взаимодействие между иностранным инвестором, правительством и местным партнером, а также позволяет SOCAR Green наращивать собственную экспертизу в области солнечной, ветровой и других технологий возобновляемой энергетики. В перспективе это может создать для компании возможности для расширения деятельности в сфере "зеленой" энергетики и за пределами Азербайджана", - сказал он.

Говоря о региональном и глобальном присутствии компании, А. Заид отметил, что Masdar является крупнейшей компанией в сфере возобновляемой энергетики в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

"После выхода на рынок Азербайджана в 2018 году мы расширили деятельность в Узбекистане и Казахстане, где благодаря поддержке государства смогли добиться первых успехов. В этих странах нами также реализуются двусторонние проекты. Мы изучали возможности и в других государствах региона, однако ни один из рынков пока не достиг такого масштаба и уровня развития проектов, как в Азербайджане, Узбекистане и Казахстане. В остальных странах развитие еще продолжается, однако интерес к расширению возобновляемой энергетики остается высоким", - отметил он.

А. Заид отметил, что к концу прошлого года Masdar обеспечила портфель возобновляемых энергетических мощностей на уровне примерно 65 гигаватт на международной арене. Из этого объема 45 ГВт находятся в стадии эксплуатации, строительства или обеспечены обязательствами инвесторов, еще 20 ГВт формируют продвинутый портфель проектов.

"Мы ведем деятельность по всему миру и активно работаем в Юго-Восточной и Центральной Азии, Азербайджане, на Ближнем Востоке, в Африке, Европе и США. Наш портфель диверсифицирован и охватывает как солнечные и ветровые проекты, так и независимые проекты по накоплению энергии, которые набирают все большую популярность, особенно в Европе. Общий объем инвестиций Masdar в сектор возобновляемой энергетики превышает 30 миллиардов долларов.

Компания ставит амбициозную цель - достичь 100 гигаватт к 2030 году, что определено ее акционерами. Для достижения этой цели мы рассматриваем Азербайджан и регион в целом как ключевую зону для роста. Мы будем продолжать реализовывать возможности здесь", - заключил он.