США дали срочное указание всем своим посольствам
Госдепартамент США приказал своим дипломатическим миссиям по всему миру срочно провести оценку безопасности после недавних ударов Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Washington Post.
В распоряжении содержится указание "всем посольствам мира" созвать чрезвычайные комиссии для выявления угроз и пересмотра планов действий. Причиной такой меры названа "длительная и меняющаяся ситуация на Ближнем Востоке и ее потенциальные последствия".
Ранее подобные указания получали только посольства США на Ближнем Востоке. Сейчас же проверку безопасности приказано провести всем дипломатическим представительствам США в мире, что стало беспрецедентным шагом на фоне конфликта.
В Госдепартаменте отказались от подробных комментариев, подчеркнув, что обнародование внутренних коммуникаций является ненадлежащим.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре