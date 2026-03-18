Названы траты США на войну в Иране

Стоимость текущей военной кампании США против Ирана рискует достичь отметки в $1 трлн, если боевые действия затянутся.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Intercept, ссылаясь на оценки экспертов и данные о динамике военных расходов.

По информации издания, только за первые две недели операции бюджетные траты уже составили $12 млрд. "США потратили около $12 млрд с тех пор, как совместно с Израилем начали наносить удары по Ирану", - подтвердил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Издание поясняет, что сумма в триллион долларов складывается из прогнозов на случай перехода операции в затяжную фазу, требующую не только интенсивных ракетных ударов, но и потенциального наземного вмешательства, а также последующей стабилизации региона.

Аналитики подчеркивают, что при сохранении текущей интенсивности ударов и необходимости восполнения запасов дорогостоящих ракет, итоговая сумма может стать сопоставимой с многолетними затратами на кампанию в Ираке или Афганистане.