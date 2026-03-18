В Иране заявили об ударе по израильским топливозаправщикам в аэропорту Бен-Гурион
Вооруженные силы Ирана в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани нанесли удар по израильским самолетам-заправщикам в аэропорту Бен-Гурион.
Как передает Day.Az, об этом сообщает армейская пресс-служба.
"С рассвета сегодня, в отместку за гибель моряков эсминца Dena, доктора Али Лариджани и генерала Голамрезы Солеймани, была проведена серия ударов беспилотниками по местам базирования стратегических самолетов-заправщиков армии сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ред.) в аэропорту Бен-Гурион", - говорится в заявлении.
