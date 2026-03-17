⁠Кто на самом деле изображен на кадрах, распространяемых Мехманом Гусейновым

Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности Азербайджана задержала человека, пытавшегося шантажировать семью Президента.

Как передает Day.Az, задержанный дал показания следствию.

В ходе следствия установлено, что на сфальсифицированных кадрах, которые задержанный пытался использовать для шантажа, изображена женщина-блогер, известная в социальных сетях под ником Amberlulu.

Ее настоящее имя и место проживания удалось установить через Instagram. В открытых аккаунтах блогера размещено достаточное количество фотографий.

