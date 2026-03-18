Названа причина смерти патриарха Грузии

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II умер в результате легочной, почечной и сердечной недостаточности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе.

"После того, как были проведены соответствующие манипуляции, началась полиорганная недостаточность. Это выражалось в легочной, почечной и сердечной недостаточности. Это было причиной, из-за чего организм не мог сохранять давление. Это было неожиданным, но в то же самое время ожидаемым, потому что такой результат мог настать в любое время при такой нестабильной ситуации", - сказал Сарджвеладзе.

93-летний патриарх Грузии Илия II был госпитализирован в ночь на вторник. Он находился в реанимационном отделении Кавказского медицинского центра в Тбилиси. Причиной госпитализации стало желудочное кровотечение.