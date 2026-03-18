Армянский министр заявил о высоком качестве азербайджанского бензина

У азербайджанского бензина высокое качество.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян.

"У нас проводятся исследования и экспертизы качества. Причем любой бензин, который поступает в Армению, проходит проверку. Качество этого [азербайджанского] бензина было высоким", - сказал он.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению, существовавших с периода оккупации. Первой транзитной поставкой стал казахстанский зерновой груз.

Кроме того, впервые 18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отправила в Армению 1 220 тонн бензина АИ-95.

9 января 2026 года в Армению направлено 2 698 тонн грузов (48 вагонов), в том числе 1 742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. 11 января отправлен поезд из 18 вагонов с 979 тоннами бензина АИ-92.

25 февраля из Азербайджана в Армению было отправлено 4 500 тонн дизельного топлива, 5 марта - 31 вагон с 1 984 тоннами дизтоплива и два вагона с 135 тоннами российской удобрений, 9 марта - 7 вагонов с российским зерном, 11 марта - 11 вагонов с зерном общей массой 1 023 тонны (нетто - 770 тонн).