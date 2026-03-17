В Национальном музее ковра открылась выставка Нигяр Алиевой

17 марта в Азербайджанском национальном музее ковра открылась персональная выставка художницы Нигяр Алиевой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на открытии присутствовали директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, Алена Алиева, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, а также представители культуры и искусства.

На мероприятии директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова отметила, что музей всегда стремился поддерживать художников на протяжении всего своего существования.

Она подчеркнула, что автор выставки Нигяр Алиева, несмотря на свой юный возраст, успешно осуществляет деятельность в сфере искусства более 10 лет. Сегодня она известна не только в нашей стране, но и за пределами Азербайджана.

По словам А. Меликовой, Нигяр Алиева является одной из тех, кто способен художественно выразить в своих работах национальное наследие, национальную память и культурные ценности Азербайджана. Подобные инициативы позволяют представить наше национальное наследие в новом свете, охватить более широкую аудиторию и воплотить его в жизнь с помощью новых средств выражения в современном искусстве.

Заместитель министра культуры Саадат Юсифова отметила, что Иреванский стиль в творчестве художницы представлен в работах художницы уникальным и удачным художественным подходом.

Затронув важность праздника Новруз, она подчеркнула, что это не просто праздник, а священная ценность, создающая духовный мост между прошлым и будущим, укрепляющая чувство надежды и веры в людях.

Отметив, что работала над этим проектом два года, Нигяр Алиева подчеркнула, что за это время она приложила усилия для переосмысления нашего национального наследия, особенно для ознакомления молодого поколения с азербайджанским наследием.

Выразив благодарность всем, кто внес свой вклад в создание выставки, художница сказала, что в экспозиции также были использованы экспонаты из различных музеев. Темы, представленные на выставке, были выбраны не случайно, каждая из них основана на истории, национальной памяти и богатом художественном наследии нашего народа.

На выставке представлены работы автора, выполненные маслом на холсте в 2024-2026 годах. В своих исследованиях художница обращалась к национальной кухне, ювелирному делу, ткачеству, вышивке, художественной металлургии, холодному оружию, одежде и другим примерам народного прикладного искусства. В композициях искусно используются орнаментальные и художественные элементы, характерные для классических азербайджанских живописных традиций, в особенности тонкости стиля Мирзы Кадыма Иревани.

В заключение гости ознакомились с выставкой.

Отметим, что Нигяр Алиева - одна из художниц, успешно представляющих Азербайджан как внутри страны, так и за рубежом. Она принимала участие в выставках, проходивших в различных странах, включая США, Пакистан и Грузию. Эта выставка выделяется среди других по своей идее и содержанию. Это не просто взгляд в прошлое, но и важное послание, выражающее важность сохранения и защиты нашей истории, культуры и национальной памяти, а также передачи их будущим поколениям.

Выставка, организованная совместно Азербайджанским национальным музеем ковра и Arts Council Azerbaijan, продлится до 31 марта.