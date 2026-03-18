Дела будут даваться легче обычного

Сегодня звезды гороскопа обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Однако не всегда достаточно знать, что и как сделать. Нужно еще и хотеть это осуществить, а вот к деловой активности день вас, увы, совсем не склоняет. Только собрав волю в кулак, можно преодолеть свою лень и пассивность. Тогда день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д., передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Cегодня Овен с удовольствием почувствует себя винтиком в чужом механизме - если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит. Он будет способен отлично работать в команде или под чьим-то началом, главное, чтобы Овен четко знал, что он делает и для чего. Только поняв до конца логику процесса и свою в нем роль, Овен будет готов осуществлять то, что задумано другими. Ну, а если окружающие не сочтут нужным посвящать Овна во все детали, им же хуже - придется все делать самим.

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Вначале любое общение строится по принципу симпатии-антипатии, однако для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы. Именно к такому "продвинутому" общению в сфере логики, а не чувств, день и склоняет сегодня Тельца, призывая его вывести свои отношения с кем-то на качественно новый уровень.

Близнецы

Сегодня Близнецы способны все в своей жизни аккуратно разложить по полочкам! Спонтанность хороша не всегда, чаще всего залог успешного дела - это план, учитывающий мельчайшие детали. Именно к построению таких планов звезды гороскопа склоняют Близнецов, согласно поговорке "Семь раз отмерь". Не важно, о чем идет речь, - о крупном событии в их жизни, диете, отпуске или вечеринке. Спланировав сегодня любое действие заранее, Близнецы обрекут его на успех!

Рак

Cегодня в разговорах Рак то и дело может проявлять рассеянность или терять нить беседы, и все из-за того, что собеседники будут заставлять его скучать! Обычные бытовые темы или светские сплетни набили оскомину, а по-настоящему умного собеседника надо найти. Звезды гороскопа советуют Раку выбраться сегодня куда-нибудь, где у него есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима Раку, как глоток свежего воздуха!

Лев

Lаже если Лев не слишком любит интеллектуальные дискуссии, сегодня он может сделать исключение из правил. Причем, чем горячее спор получится, тем лучше! В идеале Лев хотел бы встретиться с противником, с которым его точки зрения полностью противоположны, ну а если нет - он готов спровоцировать собеседника на спор. Цель этого проста: Лев сегодня настолько уверен в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.

Дева

Cегодня Дева, решая любой вопрос, будет похожа на сороконожку, которую спросили, с какой ноги она начинает идти! Так же как сороконожка, задумавшись, запуталась в конечностях, так и Дева рискует заблудиться в лабиринте собственных мыслей. Что ж, понятия "думать" и "усложнять" находятся на разных полюсах. Первое всегда полезно, а вот второе Дева готова продемонстрировать сегодня во всей красе, вызывая недовольство окружающих.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам внимательно слушать, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. День предоставляет Весам шанс собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может им пригодиться, поэтому сегодня Весам не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.

Скорпион

Сегодня если Скорпион захочет произвести впечатление на окружающих, его главным козырем должен стать интеллект. Неважно, о каком собеседнике идет речь, - о начальнике, любимом человеке, случайном попутчике или лучшем друге: сегодня в любых кругах будут востребованы темы, далекие от светской болтовни. Политика, экономика, философия, математика - любые науки, которые помогут Скорпиону блеснуть умом, ему рекомендуется срочно освежить в памяти, вспомнив школьные годы.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет настроен третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета... Ничего не поделаешь - ему в голову придет масса блестящих идей на этот счет, которые потребуют своего воплощения. Что касается мелких проектов, вроде генеральной уборки или покупок предметов быта, то это еще не беда. Главное, чтобы Стрелец на скорую руку не затеял крупную перестановку мебели или даже ремонт!

Козерог

Сегодня вся энергия Козерога рискует уйти в разговоры, открывающие перед ним тайны Вселенной. День склоняет его к интеллектуальным беседам на самые серьезные и отвлеченные темы, вроде человеческой психики, духовного развития, секретов мироздания, происхождения снежного человека... Возможно, Козерог встретит сегодня людей, с которыми сможет на эти темы всласть поговорить. Главное, витая в облаках, не потерять почву под ногами.

Водолей

Cегодня в Водолее проснется финансист! Его мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами. Если Водолей посвятит этот день мыслям о том, как улучшить материальное положение, он произведет на свет отличный план, который поможет ему неплохо заработать. Впрочем, не менее эффективными окажутся проекты того, как Водолею создать вокруг себя атмосферу комфорта. Планирование отпуска, ремонта, любых крупных покупок сегодня поможет Водолею не прогадать.

Рыбы

Сегодня Рыбы во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будут опираться на логику, а не на чувства. Вместо того, чтобы гадать, что творится в душах людей, они захотят узнать это точно с помощью разговоров или даже вопросов в лоб. Впрочем, и сами Рыбы не будут таить от окружающих свои мысли и намерения, подробно объясняя, чего они хотят. Сегодня такая практика окажется эффективной: Рыбам будет сопутствовать успех.