Нафталиновый спектакль Роберта Кочаряна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Роберте Кочаряне.

Day.Az представляет публикацию:

Из нафталиновых глубин истории вынырнул Роберт Кочарян. Поправил дырявые шмотки, добавил злобный прищур - и снова за старое.

Выход обставили с помпой, но вместо грозного льва на трибуну вышел максимум старый облезлый кот.

Риторика - чистый шедевр: в одном углу - Шекспир, в другом - обиженная тетя Роза с рынка.

"Я не успокоюсь, пока это правительство не уйдет!" - провозгласил он с таким нажимом, будто сам не был тем самым правительством два срока подряд.

А потом начался настоящий цирк под названием "священное". Предательство арцаха, гибель "героев", стирание памяти - слова лились рекой, только вот в его устах они звучали не как боль, а как кассовый чек: "Верните мне роль, суки, я еще не доел".

Он клеймил всех и вся так страстно, будто сам никогда не сидел в том самом кресле, где ответственность - это просто слово из учебника для наивных. Ставка была на ядерный взрыв. А вышло... ну, вы поняли. Пшик. И вонь на весь квартал.

Автор рисунка - HSF