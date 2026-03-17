Глава МИД Польши поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации своих граждан из Ирана

17 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министры подчеркнули, что продолжающаяся война на Ближнем Востоке создает серьезные угрозы безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне, и отметили важность деэскалации и возобновления переговорного процесса. Глава МИД Польши решительно осудил атаки беспилотников, осуществленные Ираном против Азербайджана и выразил солидарность с нашей страной. Он также поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную в эвакуации польских дипломатов и граждан с территории Ирана.

В ходе телефонного разговора было отмечено также, что отношения между Азербайджаном и Польшей в сферах политики, экономики, альтернативной энергетики, гуманитарной и других областях имеют широкие перспективы, а для развития связей важно активизировать взаимные визиты и политический диалог.

Министры также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам безопасности.