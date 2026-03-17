Ученые предупредили о магнитной буре - ВИДЕО

Магнитная буря может обрушиться на Землю уже 19 марта. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ИКИ РАН. По данным специалистов, в пиковый момент ее сила может достигать уровня G2-G3. Буря вызвана приходом облака плазмы после вспышки класса M2.8, зафиксированной 16 марта.