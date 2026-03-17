Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В 2026 году Баку окажется в центре глобальной урбанистической повестки. Столица Азербайджана примет 13-й Всемирный форум городов (WUF13) - крупнейшую международную площадку, посвященную будущему городов, устойчивому развитию и улучшению качества жизни. Проведение этого форума станет еще одним подтверждением того, что Азербайджан сегодня входит в число государств, активно формирующих глобальную повестку в сфере урбанизации.

Всемирный форум городов объединяет представителей правительств, городских администраций, бизнеса, научных кругов и гражданского общества со всех концов мира. В 2026 году форум впервые пройдет в регионе Восточной Европы и Центральной Азии - и выбор в пользу Азербайджана отражает растущее доверие международного сообщества к стране.

Этот выбор вполне естественный. За последние годы Азербайджан зарекомендовал себя как страна, способная проводить мероприятия на высочайшем уровне. Баку превратился в площадку для регулярных событий мирового масштаба, собирающих лидеров стран, экспертов и представителей разных сфер.

Особое место среди них занимает COP29 - одна из крупнейших климатических конференций в мире, которая стала настоящим экзаменом на организационные возможности страны. Речь идет о мероприятии, где одновременно задействованы десятки тысяч участников, сотни делегаций, главы государств и правительств, международные организации, бизнес и гражданское общество.

Азербайджан продемонстрировал комплексный и системный подход к проведению COP29. Были обеспечены высокий уровень безопасности, продуманная логистика, бесперебойная работа транспорта, эффективная аккредитация участников и цифровизация процессов. Городская инфраструктура справилась с возросшей нагрузкой, а участники получили комфортные условия для работы и взаимодействия.

Особо можно отметить скоординированность всех государственных структур и служб, что позволило избежать сбоев даже при столь масштабном наплыве гостей. Кроме того, Азербайджан сумел интегрировать принципы устойчивости непосредственно в организацию мероприятия - от экологических решений до оптимизации энергопотребления.

На этом фоне особенно заметна разница с рядом других международных мероприятий, где организационные сложности становились предметом критики. Например, последующие климатические конференции, такие как COP30, сталкивались с серьезными вызовами - от инфраструктурных ограничений до логистических трудностей и недостаточной готовности площадок. Это еще раз подчеркнуло, что успешное проведение подобных форумов требует не только формального статуса принимающей страны, но и реального управленческого, инфраструктурного и институционального потенциала.

Помимо этого, Баку неоднократно принимал саммиты Движение неприсоединения, в рамках которых Азербайджан выступал не только принимающей стороной, но и активным участником глобального политического диалога. В столице также проходили мероприятия Организация тюркских государств, Глобальный Бакинский форум, Бакинский форум межкультурного диалога, международные энергетические форумы и конференции высокого уровня.

Спортивные мероприятия также сыграли важную роль в формировании имиджа страны. Проведение Европейских игр 2015 стало историческим событием для континента и продемонстрировало высокий уровень организационных возможностей Азербайджана. За ними последовали Игры исламской солидарности, а также этап Формулы-1 Гран-при Азербайджана, которые ежегодно привлекают внимание мировой аудитории.

Кроме того, Баку принимал чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта, международные культурные фестивали и крупные деловые мероприятия. В совокупности это сформировало устойчивую экосистему для проведения событий любого масштаба.

Именно этот комплексный опыт делает Баку логичным выбором для проведения WUF13. Город уже доказал, что способен эффективно принимать десятки тысяч гостей, обеспечивать бесперебойную работу всех систем и создавать комфортную среду для участников.

Однако не менее важным фактором является практический опыт Азербайджана в развитии городов. За последние десятилетия Баку прошел масштабную трансформацию, превратившись в современный, динамично развивающийся мегаполис. Были реализованы крупные инфраструктурные проекты - строительство новых дорог и транспортных развязок, развитие общественного транспорта, модернизация коммунальных систем.

В городе активно создаются общественные пространства - благоустраиваются парки, набережные, пешеходные зоны. Расширяется сеть велодорожек, внедряются современные решения в области городской мобильности. В последние годы особое внимание уделяется экологической повестке: в столице используются электробусы, реализуются проекты по озеленению, ведется работа по снижению выбросов и повышению энергоэффективности.

Баку становится примером того, как можно сочетать историческое наследие с современными архитектурными и технологическими решениями. Старый город гармонично соседствует с новыми районами, бизнес-центрами и общественными пространствами, формируя уникальную городскую среду.

Особое значение в контексте WUF13 имеет опыт восстановления освобожденных территорий Азербайджана. В Карабахе и Восточном Зангезуре сегодня реализуется одна из самых масштабных и комплексных программ градостроительства в современном мире. Речь идет не просто о восстановлении разрушенной инфраструктуры, а о фактическом создании новых населенных пунктов с нуля - на основе передовых технологий и принципов устойчивого развития.

Государство подошло к этому процессу системно. Здесь разрабатываются генеральные планы городов, внедряются современные стандарты урбанистики, учитываются экологические, социальные и экономические факторы. Особое внимание уделяется созданию комфортной и безопасной среды для жизни, включая доступ к образованию, здравоохранению, транспорту и цифровым услугам.

Такие города, как Агдам, Физули, Шуша и Зангилан, формируются как полноценные урбанистические центры нового поколения. Здесь закладываются принципы "умного города" - цифровое управление инфраструктурой, энергоэффективные здания, интеграция возобновляемых источников энергии, современные системы водоснабжения и утилизации отходов. Эти города проектируются с учетом будущих вызовов, включая климатические изменения и рост населения.

Важно отметить, что в рамках этих проектов активно используются "зеленые" технологии. В регионе формируются зоны "зеленой энергетики", развиваются солнечные и гидроэнергетические мощности, внедряются решения по снижению углеродного следа. Таким образом, восстановление территорий становится не просто строительным процессом, а примером перехода к новой модели устойчивого развития.

Темпы реализации этих проектов также заслуживают отдельного внимания. За сравнительно короткий период создается современная инфраструктура - дороги, аэропорты, линии электропередачи, системы связи. Одновременно строятся жилые комплексы, социальные объекты, административные здания. Это демонстрирует высокий уровень координации и стратегического планирования.

Таким образом, опыт Карабаха и Восточного Зангезура представляет собой уникальный кейс, который имеет значение не только для Азербайджана, но и для международного сообщества. В условиях, когда многие страны сталкиваются с вызовами урбанизации и восстановления территорий, реализуемая модель показывает, как можно сочетать скорость, качество и устойчивость.

Именно этот практический опыт делает участие Азербайджана в глобальных дискуссиях о будущем городов особенно значимым. В рамках WUF13 страна сможет не только говорить о концепциях, но и продемонстрировать реальные решения, уже реализуемые на практике.

Важно и то, что в рамках WUF13 планируется проведение ряда инновационных форматов, включая саммит лидеров с участием глав государств и правительств, расширение участия частного сектора, а также масштабную выставку Urban Expo. Это позволит не только обсудить актуальные вызовы, но и представить конкретные решения и технологии, способные изменить будущее городов.

Форум, который соберет десятки тысяч участников из более чем 150 стран, станет пространством для обмена опытом, установления партнерств и выработки практических решений. Для Азербайджана это возможность не только укрепить свой международный имидж, но и внести вклад в формирование глобальной повестки.

Проведение в Баку 13-го Всемирного форума городов (WUF13) стало естественным шагом в стремлении страны к активному участию в международной повестке. Азербайджан показывает, что умеет не только принимать глобальные события, но и придавать им содержательную ценность, предлагая собственные идеи и решения.

Именно поэтому Баку сегодня рассматривается как одна из самых важных точек притяжения глобального диалога. И проведение WUF13 лишь закрепит этот статус, подтвердив, что Азербайджан является надежным партнером, эффективным организатором и активным участником формирования городов будущего.