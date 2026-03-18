"ПСЖ" разгромил "Челси" в ответном матче 1/8 ЛЧ

"ПСЖ" победил "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 3:0. Игра прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Англии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 6-й минуте Хвича Кварацхелия открыл счет. Спустя 8 минут Брэдли Барколя удвоил преимущество гостей. В начале второй половины вышедший на замену Сенни Маюлю довел счет до крупного.

Первый матч "ПСЖ" выиграл со счетом 5:2 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары "Галатасарай" - "Ливерпуль" (первый матч - 1:0).